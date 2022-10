Ava Max de retour avec «Million Dollar Baby»!

«Vous valez la peine, vous êtes plus fortes que vous ne le pensez.» Ava Max revient plus déterminée que jamais avec son nouveau hit «Million Dollar Baby», annonciateur de son nouvel album «Diamonds and Dancefloors». Regardez son interview.

Ava Max est prête à se livrer comme jamais dans ses nouveaux titres. La star, révélée grâce à «Sweet But Psycho», a fait son comeback avec les singles «Maybe You're The Problem» et «Million Dollar Baby» cette année. Ce dernier aux rythmes et paroles puissants a été directement inspiré de ses expériences personnelles. «J'ai traversé tellement de chagrins d'amour l'an dernier. Ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris à être patiente avec moi-même, ça m'a appris à grandir. Je suis devenue plus forte à la fin.», révèle Ava Max au micro d'NRJ. Ava Max prépare la sortie de son nouvel opus «Diamonds and Dancefloors», prévue pour le 27 janvier 2023. «C'est un album dont je suis extrêmement fière. J'ai travaillé dessus pendant presque deux ans. Quand vous entendrez les paroles de ce disque, vous entendrez un peu de ma vie.», dévoile-t-elle en interview. Interview de Sébastien Lof-Lecoq Lire aussi Tiësto & Ava Max - The Motto

