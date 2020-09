Ava Max: écoutez «Take You To Hell» sur NRJ!

Écoutez «Take You to Hell» d'Ava Max sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Ce 18 septembre marque à jamais la carrière d'Ava Max. Et pour cause, après des premiers succès musicaux tels que «Sweet but Psycho», «Torn» ou encore «So Am I», «Kings & Queens» et «Who's Laughing Now», la chanteuse a décidé d'offrir un premier album à son public.

Il s'intitule «Heaven & Hell» et se compose de quinze morceaux. Parmi eux, le titre «Take You To Hell» qui souligne la deuxième partie de cet opus, plus sombre.

À travers ce single, Ava Max s'adresse à la gent masculine et prévient son potentiel prince charmant qu'elle sera intransigeante: «If you're gonna treat me right/ I'll take you to Heaven every night/ But God forbid you leave me by myself/ I'll take you to Hell, take you to Hell.»