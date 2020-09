Ava Max: tout ce que l’on sait sur son album «Heaven & Hell»

Autre titre qui fait référence à ce genre de combat, «Who’s Laughing Now». En effet, pour le clip de ce dernier, Ava Max a décidé de se mettre en scène dans plusieurs situations. Comme celle d’une employée persécutée puis virée par son patron, d’une patiente séquestrée ou encore celle d’une femme trompée par son petit ami. Heureusement, dans tous les cas de figure, les rôles finissent par s’inverser. Montrant alors des femmes fortes et puissantes.

Autre morceau qui marque son engagement, «Kings & Queens», comme on peut le voir avec ses paroles: «No damsel in distress, don’t need to save me/Once I start breathing fire you can’t tame me/And you might think I’m weak without a sword/But if I had one it’d be bigger than yours.”», ce qui se traduit par : «Je ne suis pas une demoiselle en détresse, pas besoin de me sauver. Une fois que je souffle du feu, tu ne peux me dompter. Tu dois penser que je suis faible sans mon épée. Mais si j’en avais une, elle serait plus grosse que la tienne.»