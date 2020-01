Ariana Grande, Justin Bieber, Taylor Swift: qui sont les artistes les plus suivis sur Instagram ?

Le réseau social Instagram est un outil incontournable pour les stars. A travers cette plateforme, les artistes partagent quelques bribes de leur quotidien, leurs dernières actualités musicales ou cinématographiques, leurs engagements, leurs voyages et leurs rencontres. Il est ainsi possible pour les fans de suivre de plus près la vie de leur idole grâce à des photos et vidéos postées sur leur compte officiel. Mais alors, qui se démarque sur Instagram ?

Selon un classement effectué par JustJared, Selena Gomez a perdu trois places cette année. Alors que l’interprète de «Look At Her Now» était numéro 1 en 2019, elle est désormais classée quatrième avec 167 millions d’abonnés. C’est finalement Cristiano Ronaldo qui accumule le plus de followers avec 200 millions. Le célèbre footballeur est suivi par Ariana Grande, classée deuxième de ce top, avec pas moins de 173 millions de followers.

Miley Cyrus, Taylor Swift et Nicki Minaj dans le classement !

Miley Cyrus est en 16ème position avec 103 millions d’abonnés, suivie de près par Katy Perry, en 17ème position, avec 89,2 millions de followers. Nicki Minaj et Jennifer Lopez sont en 14ème et 13ème position avec 110 millions de fans abonnés à leur compte respectif.

Les deux stars internationales sont suivies par Taylor Swift et Justin Bieber qui récoltent par moins de 126 millions d’abonnés. Beyoncé, quant à elle, arrive en huitième position avec 139 millions de followers. Et si l'interprète de "Crazy in Love" est largement suivie sur la Toile, Queen B n'est abonnée à aucun compte !