Dadju et Tayc sortent leur album «Héritage» : «L’axe principal c’est l’amour»

On les a souvent comparés, voire opposés… Dadju et Tayc combinent aujourd’hui leurs forces pour proposer, dès ce vendredi 16 février, un album commun, «Héritage». «On nous a créé une fausse rivalité alors qu’on s’adore depuis le début et je le pense vraiment. Il n’y a jamais eu d’animosité, c’est sincère.», révèle Tayc en interview pour NRJ.

Avec «Héritage», les rois de l’Afrolove et du RnB offrent quinze titres pour célébrer l’amour. «Quand on parle d’héritage dans cet album on parle aussi de nos styles de musique respectifs, qui sont très ‘’love’’. L’axe principal c’est l’amour. On a essayé avec cet album d’aller au paroxysme de chaque style et de chaque titre qu’on a proposé pour justement laisser cette empreinte, cet héritage.», dévoile Dadju à notre micro.

«L’amour fait mal tôt ou tard»

Même s’ils ont beaucoup de points communs, les points de vue de Dadju et Tayc sur l’amour semblent tout de même différents. «Le respect, la loyauté tant qu’on a ça on peut s’aimer toute une vie.», pense Dadju tandis que Tayc est, lui, un peu plus pessimiste. «L’amour fait mal tôt ou tard. Il est relié à la souffrance.», ajoute l’interprète de «Le Temps».

Pour en savoir plus sur les sentiments de chaque artiste et les liens qui les unissent, rendez-vous à la Seine Musicale, les 24, 25 et 26 mai prochains, dates annonciatrices d’une grande tournée à travers la France pour le duo.