Ariana Grande : son nouvel album, « Eternal Sunshine », arrive très vite

Si les fans sont d'ores et déjà invités à pré-sauvegarder le disque sur les plateformes de streaming et à le pré-commander sur son site officiel, son contenu reste encore inconnu. Ses fans les plus attentifs pensent néanmoins que SZA, Doja Cat et Ice Spice seront les invitées de ce septième album puisque des statues qui ressemblent aux silhouettes des trois stars américaines sont visibles dans le clip "Yes, And?".

« Eternal Sunshine », un nom qui n’a pas été choisi au hasard

Il semblerait qu’Ariana Grande ait choisi d’appeler son dernier opus « Eternal Sunshine », en référence à l'un de ses films préférés, « Eternal Sunshine of the Spotless Mind », mettant en vedette son « premier crush » Jim Carrey. Le film était également le préféré de son défunt ex-petit ami, Mac Miller. En 2013, ce dernier avait déclaré à ce sujet : « J'aime Jim Carrey quand il est sérieux. Il a déchiré ce rôle. Chaque fois que je parle à une fille, je lui dis toujours de regarder Eternal Sunshine. »

« Eternal Sunshine of the Spotless Mind » raconte l'histoire d'un couple, Clementine et Joel, traversant une rupture douloureuse. Joel découvre que Clémentine a subi une procédure pour effacer ses souvenirs de lui, alors il décide de faire de même, pour finalement se rendre compte de son amour infini pour son ex.

En attendant l'annonce d’une tournée pour défendre ce nouvel album, Ariana Grande sera à l'affiche du film « Wicked », adaptation cinématographique de la comédie musicale du même nom, attendu au cinéma le 17 novembre 2024.