Zoom sur "Rap vs Réalité 2", l'énorme succès YouTube de Mister V

Le mythe du rap vs la réalité

Bande de potes dans la rue, soirées en boîtes de nuit avec de (très) jolies filles qui se déhanchent à proximité, récit des paroles de la chanson dans des lieux difficiles d’accès, l’univers du rap a des codes que l’on retrouve dans de nombreux clips. Nouveaux venus sur la scène rap comme rappeurs plus confirmés, nombreux sont ceux qui alimentent ces codes en livrant à chaque fois des clips qui se ressemblent. De ces clichés et de cette ressemblance dans les clips de rap, Mister V a souhaité en faire une vidéo humoristique. Dans sa vidéo "Rap vs Réalité 2", Mister V s’offre une parodie réussie et hyper drôle des clips de rap.

Aucun rappeur n’est épargné

Le principe, vous l’aurez compris, est d’opposer ce qui se passe dans les clips de rap et dans la réalité. Tous ceux qui pensent par exemple qu’il est possible d’avoir une jolie fille sur ses genoux pour un clip caliente sans froisser sa véritable petite amie découvrent avec Mister V ce qui se passe une fois les caméras coupées. Celles et ceux qui imaginent qu’il est facile de grimper sur le toit d’un immeuble pour enregistrer un clip n’imaginent pas le travail d’escalade qui se cache en amont pour préparer le clip. Pour ne pas froisser les rappeurs auxquels il fait référence dans sa vidéo, Mister V a pris soin de ne pas les nommer directement. Les amateurs de rap en France n’auront toutefois aucun mal à reconnaître les rappeurs visés par les parodies de Mister V. Dans le désordre, Mister V s’attaque ainsi à des artistes au sommet des ventes comme PNL, le phénomène Bigflo & Oli, Fianso ou encore Koba LaD. Dans un univers habitué aux clashs violents entre deux rappeurs (autre cliché), la vidéo de Mister V "Rap vs Réalité 2" s’inscrit cette fois-ci dans un univers bon enfant. Il ne s’agit pas de critiquer mais de faire rire les abonnés de sa chaîne YouTube. D’ailleurs, la majorité des rappeurs visés par la parodie de Mister V ont réagi à cette vidéo avec humour.

Plus de 35 millions de vues

Avec plus de 35 millions de vues, "Rap vs Réalité 2" est la deuxième vidéo de Mister V la plus vue sur sa chaîne YouTube, juste derrière "Rap vs Réalité". Vous l’aurez sans doute deviné, Mister V n’en était pas à son coup d’essai. Trois ans avant "Rap vs Réalité 2", Mister V s’était déjà amusé à parodier les rappeurs. Déjà à l’époque, la vidéo avait eu un beau succès (près de 40 millions de vues en tout en 2021). 35 millions de vues pour le youtubeur et sa vidéo "Rap vs Réalité 2", c’est presque autant que le clip "Plus tard" de Bigflo et Oli. C’est aussi trois fois plus de vues que la vidéo du clip "Ça ira mieux demain" de Koba LaD en 2020.