"Star Academy" : les invités du prime du samedi 23 novembre

À peine un prime se termine qu'il faut déjà préparer le suivant ! Vendredi dernier, les élèves de la "Star Academy" nous ont offert une nouvelle fois un spectacle d'une grande qualité, marqué par les retrouvailles de Maureen et de son chéri ainsi que celles d'Ulysse avec sa grand-mère et sa petite-amie. Si l’élimination surprise d’Emma est encore dans toutes les têtes, il ne faut pas relâcher le rythme car un nouvel élève devra quitter le château de Dammarie-les-Lys ce samedi 23 novembre.

"Des invités cultes qui ont marqué l’histoire de la Star Academy"

C'est devenu une tradition : chaque lundi, les deux répétitrices du programme, Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue, annoncent aux élèves la liste des artistes qui ont accepté de venir interpréter des chansons avec eux. "On va avoir des invités cultes qui ont tous marqué l'histoire de la Star Academy", a teasé Fanny Delaigue. Et elle n’a pas menti : Jenifer sera de la partie pour interpréter son titre culte "Donne-moi le temps".

Camille Lou reprendra "Je t'écris" de Grégory Lemarchal avec l’ancien professeur de l’émission Matthieu Gonet au piano. Roch Voisine, qui a participé à toutes les saisons de la "Star Academy" chantera "Hélène". L’ancien candidat de la troisième édition, Patxi, interprètera "Foule sentimentale" d'Alain Souchon. Pour finir, Chimène Badi viendra interpréter "Je viens du sud".

Quels élèves peuvent espérer partager un moment sur scène avec ces prestigieux invités ? Réponse dans les prochaines heures !