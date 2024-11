Après l’era rouge, Louane change de style

Alors qu’elle a récemment adopté un style flamboyant, Louane continue de surprendre avec un nouveau changement de look ! Après avoir arboré le blond platine agrémenté d’un rouge sur les pointes, la chanteuse de "Solo" avait opté pour un look encore plus audacieux : un rouge vif intégral.

Cette teinte vibrante, aussi belle qu'exigeante, n’a pas manqué de lui poser quelques soucis pratiques. "Avoir les cheveux rouges = avoir les doigts rouges à la seconde où tu t'attaches les cheveux (...). Je décède", avait-elle confié avec humour à ses abonnés sur les réseaux sociaux.