Jamel Debbouze et un poisson géant de 2m17 à Paris : la vidéo la plus improbable de l'année

Bill François précise qu’il ne maltraite pas l’animal mais qu'il est simplement curieux de l’identifier. "C’est bien un nouveau silure dans le secteur… Il s’appellera Jamel", déclare-t-il fièrement plus tard sur les réseaux sociaux, ajoutant que le poisson ne devrait pas trop bouger. On pourrait donc le recroiser. Sur la Toile, c’est l’hystérie. Michael Youn, Bérangère Krief ou encore Philippe Lacheau, les stars de la scène française, valident en masse l’instant culte. "Y’a trop d’infos sur cette vidéo", écrit Marc-Antoine Le Bret.

Les internautes, eux, hallucinent : "Imagine toi tu manges une glace tranquillement et là tu vois un type pêche un poisson de 2m10, un autre qui descend pour lui mettre une tape pour voir s'il est fatigué et Jamel Debbouze qui filme. Personne ne te croirait... Vraiment le pays du divertissement".

Et pour clore cette scène surréaliste, le savant pêcheur, qui ne manque pas d’humour non plus, conclut que ce silure était visiblement drôle, car "ça se voit sur la photo, il rigole."