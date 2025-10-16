Star Academy 2025 : Bilal Hassani, Mayadorable...7 influenceurs passent 24h au Château avant le lancement

J-2 pour la future promotion de la Star Academy. Ce samedi 18 octobre, le château de TF1 accueillera ses nouveaux élèves. Afin de célébrer ce nouveau départ, la chaîne a annoncé plusieurs surprises étonnantes sur ses réseaux sociaux. Parmi elles, sept influenceurs sont invités à vivre une expérience inédite avant le lancement officiel du télé-crochet.

Bilal Hassani, Paola Locatelli, Mayadorable, Océane Amsler, Sulivan Gwed, Samia Kanaan et Sundy Jules passeront 24 heures au sein du célèbre château comme de véritables académiciens. "Ils sont prêêêêts à pousser les portes du château. Retrouvez le Before Star Academy ce vendredi sur TF1+", peut-on lire en légende du post de la chaîne française.

Au programme pour ces élèves un peu spéciaux : cours de chant, de danse, ou encore masterclass sur la mode, diffusés sur TF1+ ce vendredi 17 octobre. Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux de la chaîne, on peut notamment apercevoir le petit groupe apprendre à chanter lors d'une collégiale organisée par la professeur de chant, Sofia Morgavi.

Une expérience quasi identique à celle que vont vivre les véritables têtes d’affiche de l’émission. Pour le moment, l'identité des nouveaux élèves est encore secrète à l’exception de celle de Léo, Sarah et Théo dont la participation a été annoncée en direct sur les ondes d'NRJ.