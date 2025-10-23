Star Academy 2025 : quels artistes performeront lors prime du samedi 25 octobre ?

Le - Par .

Kyo / Amel Bent / Luiza
NRJ HITS

Radio digitale

NRJ HITS

Gims, David Guetta, Lady Gaga

  1. NRJ AT WORK

    NRJ AT WORK

    Coldplay, Bruno Mars, Imagine Dragons

  2. NRJ NO REPEAT

    NRJ NO REPEAT

    Adele, Drake, Coldplay

  3. NRJ CHILL

    NRJ CHILL

    Trinix, Plüm, Lost Frequencies

  4. NRJ ALL HITS ALL STYLES

    NRJ ALL HITS ALL STYLES

    Gims, David Guetta, Ed Sheeran

  5. NRJ 10 000 HITS

    NRJ 10 000 HITS

    Bruno Mars, Mariah Carey, M Jackson

Dernières news

Dernières vidéos

TGS Pau Animé Game Show 2025

TGS Pau Animé Game Show 2025