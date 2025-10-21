Marguerite (Star Academy) à l'affiche d'un nouveau film adapté d'un livre

Son amour pour la comédie se confirme. Après un premier rôle dans "Le Mélange des genres", Marguerite est à l'affiche d'un nouveau film. Dans un communiqué publié le 20 octobre, France Télévisions et France 2 Cinéma annoncent que l’artiste révélée par la Star Academy figurera prochainement au casting du nouveau film de Judith Godrèche, "Mémoires de fille". Le tournage vient tout juste de commencer et se poursuivra, jusqu’au 28 novembre, en Île-de-France et en Normandie.

De quoi parle "Mémoires de fille" ?

"Mémoires de fille" est l’adaptation cinématographique du roman autobiographique d’Annie Ernaux, publié en 2016. L’autrice, prix Nobel de littérature en 2022, y revient sur l'été de ses 17 ans et raconte ses souvenirs.

Dans une interview accordée à 20 Minutes, Marguerite est revenue sur son lien personnel avec l’œuvre d’Annie Ernaux. "Je n’avais encore jamais lu un livre qui résonnait à ce point en moi. Pour la première fois, je sentais physiquement ce que le personnage traversait, avec l’impression de partager une expérience intime avec l’autrice. Cette lecture a été un véritable déclencheur", expliquait la chanteuse nommée aux NRJ Music Awards 2025.

Marguerite donnera la réplique à un casting prestigieux composé de Maïwène Barthélémy, Tess Barthélémy, Valérie Dréville, Ariane Labed et Anna Mouglalis. Pour le moment, son rôle n’a pas encore été dévoilé.