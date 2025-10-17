Luiza et Carbonne en duo sur "Etincelles", un nouveau single qui fait danser

La chanteuse franco-brésilienne a marqué les esprits cet été avec le hit "Soleil Bleu" aux sonorités dub et électro-pop. Après la sortie de "Fantastik", son premier EP solo dévoilé début 2025, son concert à la Cigale prévu en mai 2026 est déjà complet.

Avec "Etincelles", elle poursuit sa montée en puissance aux côtés de Carbonne en nous offrant une nouvelle fois l’occasion de danser sur des paroles légères, qui mettent en avant le lâcher-prise et la joie de faire la fête.

Luiza est nommée aux NRJ Music Awards 2025 dans la catégorie « Révélation Féminine Francophone ». Rendez-vous sur TF1 et NRJ, le 31 octobre prochain, pour connaître tous les grands gagnants des NRJ Music Awards 2025.