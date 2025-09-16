Luiza, l'interprète de "Soleil Bleu", rêve d'un featuring avec Rosalía

Fruit de la rencontre entre la chanteuse franco-brésilienne Luiza et le duo électro dub Bleu Soleil, "Soleil Bleu" s'est imposé comme l'un des hits de l'été 2025. Le morceau vitaminé et rêveur s'est hissé en tête des titres les plus populaires de l'Hexagone pendant cinq semaines, rivalisant avec les plus grands hits de Gims.

Perçu comme une véritable ode à l’émancipation, ce single a séduit les auditeurs et propulsé Luiza sur le devant de la scène. Après avoir fait danser les foules lors de sa grande tournée des festivals, la chanteuse née à Rennes a accordé une interview à NRJ. L'occasion pour elle de nous dévoiler son rêve de collaborer un jour avec… Rosalía.

"Elle chante comme une reine"

"C'est une artiste que j'adore", concède Luiza. Avant de détailler : "Elle a une technique vocale impressionnante. Et puis j'adore ce côté hybride qui m'appartient aussi : le mélange de l'univers traditionnel organique, pour elle c'est le flamenco, avec tous les sons plus digitaux, électroniques, qui appartiennent à notre génération aussi."

Luiza ne tarit pas d'éloges au sujet de l'interprète de "La Fama". "Elle est incroyable. Elle danse magnifiquement bien et elle chante comme une reine", conclut-elle.

Luiza en concert à Paris

Les fans de Luiza auront la joie de la retrouver sur scène pour un concert exceptionnel à la Maroquinerie à Paris, le 27 janvier 2026, qui affiche d'ores et déjà complet. Face à ce succès, la chanteuse a annoncé une nouvelle date à la Cigale, le 5 mai 2026. "On vous prépare plein de surprises", a-t-elle mystérieusement écrit sur son compte Instagram. Il nous tarde de découvrir ce que Luiza réserve à son public.