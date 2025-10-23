Star Academy 2025 : quels artistes performeront lors du prime samedi 25 octobre ?

Après son lancement le 18 octobre dernier, la Star Academy continue de faire vibrer les téléspectateurs ! Ce samedi 25 octobre, les élèves se retrouveront une nouvelle fois sur le plateau pour le deuxième prime de la saison.

Les cours au château de Dammarie-les-Lys ont déjà commencé, et les premières évaluations ont révélé des performances bouleversantes. Victor, immunisé grâce à sa prestation lors du premier prime, profite de sa protection cette semaine, tandis que Ema, Théo P. et Mehdi, les nommés de la semaine, tenteront de convaincre les professeurs et le public lors de cette deuxième grande soirée.

Les élèves retrouvent la scène aux côtés d’artistes de renom

Le prime de ce samedi promet d’être spectaculaire grâce à des invités prestigieux. Les élèves auront l’honneur de chanter aux côtés de Kyo, Amel Bent, Benjamin Biolay, ainsi que Lily Wood and the Prick. Des collaborations qui s’annoncent déjà mémorables. Luiza, la révélation de l’été avec son tube "Soleil Bleu", nommée dans la catégorie "Révélation Féminine Francophone" aux NRJ Music Awards 2025, rejoindra également le show.