Seb & Sofyan aux quatre coins du monde : le trailer fou de leur documentaire "SOUVENIRS"

Il y a deux semaines, Seb et Sofyan annonçaient leur plus gros projet commun à ce jour : une série documentaire exclusive produite par Canal+. Les fans sont désormais heureux de pouvoir découvrir les premières images inédites de cette folle aventure.

Ce jeudi 2 octobre, Seb La Frite révèle enfin le teaser en partenariat avec son partenaire de terrain. Intitulé "SOUVENIRS : le Fabuleux Voyage de Seb & Sofyan", le format aux huit épisodes suit les deux amis à travers des expériences hors du commun dans quatre pays aux cultures totalement différentes.

Ainsi, les fans retrouveront le duo au cœur de l’Afrique du Sud, la Roumanie, la Corée du Sud ou encore l’Inde.