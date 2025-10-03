Seb & Sofyan aux quatre coins du monde : le trailer fou de leur documentaire "SOUVENIRS"

Il y a deux semaines, Seb et Sofyan annonçaient leur plus gros projet commun à ce jour : une série documentaire exclusive produite par Canal+. Les fans sont désormais heureux de pouvoir découvrir les premières images inédites de cette folle aventure.
Ce jeudi 2 octobre, Seb La Frite révèle enfin le teaser en partenariat avec son partenaire de terrain. Intitulé "SOUVENIRS : le Fabuleux Voyage de Seb & Sofyan", le format aux huit épisodes suit les deux amis à travers des expériences hors du commun dans quatre pays aux cultures totalement différentes.
Ainsi, les fans retrouveront le duo au cœur de l’Afrique du Sud, la Roumanie, la Corée du Sud ou encore l’Inde.
Les internautes ont hâte
Sur les réseaux sociaux, les premières images du show provoquent déjà un engouement certain : "Je n’ai jamais eu aussi hâte pour un projet. Ça fait quasiment un an que j'attends ça", s’enthousiasme un abonné.
Le projet est également soutenu par les amis des deux créateurs de contenus dans les commentaires : "J’ai eu ma chance de voir un peu ! C’est énorme", confie le rappeur toulousain, Oli du groupe Bigflo et Oli. Tandis que Lena Situations se "hâte" de découvrir le voyage exceptionnel de son compagnon.
Rendez-vous le 15 octobre sur Canal+ pour découvrir l’aventure hors norme de Seb et Sofyan.