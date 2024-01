« Le Mental » : Seb la Frite se surpasse dans sa nouvelle vidéo avec Mike Horn

« Je vais tenter d’en apprendre un peu plus sur moi en passant quelques jours en expédition avec Mike Horn. » Voilà tout le concept de la dernière vidéo de Seb la Frite. Le Youtubeur a décidé de rejoindre le célèbre aventurier sur une étape de son expédition, au Groenland. Le calme, le professionnalisme et la pédagogie de Mike Horn et de son équipe ont ainsi permis à Seb de se surpasser et de vivre des sensations inoubliables.