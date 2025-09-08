Bigflo & Oli : un nouvel album pour 2026 !

En seulement quatre éditions, le Rose Festival s’est imposé comme un rendez-vous incontournable de la scène musicale toulousaine. Cette année encore, l’événement créé par Bigflo & Oli a battu son record d’affluence avec plus de 115 000 festivaliers. "C'était un rêve de gosses. Cela vient d'un manque. Il y a plein de super événements à Toulouse mais pour les jeunes, il n'y avait pas de festival de musiques actuelles. C'était aussi une manière de prolonger notre déclaration d'amour à la ville", a expliqué le duo au Parisien.

Un duo dans une nouvelle ère

Forts de ce nouvel exploit, et trois ans après "Les autres, c’est nous", Bigflo & Oli travaillent déjà sur un cinquième album studio attendu début 2026. Plusieurs morceaux sont d’ores et déjà enregistrés, et le disque sera peaufiné lors d’une résidence en Espagne, prévue à l’automne.

Ce nouveau projet est né après "une période difficile" pour les deux frères. En effet, Bigflo & Oli ont dû trouver les bons outils pour préserver leur complicité et leur carrière : "On a passé une période difficile, c'est vrai. On est allé voir des psys à deux, pour savoir quand séparer le pro du perso, on a eu beaucoup de discussions entre nous, pris des conseils avec Ramzy, JoeyStarr, IAM. Mais là ça va, on est en train de trouver notre équilibre personnel."

"Cela va s'entendre sur l'album", précisent les deux hommes. En attendant de le découvrir, le premier aperçu est arrivé cet été avec un titre écrit en pleine tournée, "Mourir pour renaître". "On a fait ce son cet été, en pleine tournée, on l'aimait et on avait enfin de l'inclure dans le show", ont-il expliqué.