Le "check" improbable de Drake et Bigflo au concert de la star canadienne

Qui d'autre peut se vanter d'une telle anecdote ? Lundi 8 septembre, l’Accor Arena vibrait au rythme des hits de Drake. Mais un moment a particulièrement retenu l’attention du public. En effet, le rappeur canadien a reconnu Bigflo, du duo Bigflo et Oli, dans les gradins, lui offrant un "check" mémorable, ainsi qu'une chaleureuse accolage. Un moment suspendu pour le rappeur toulousain sur lequel tous les yeux étaient tournés. A l'image de la chanteuse Bianca Costa qui n'a pu masquer sa surprise et son excitation.
Mais d'où se connaissent les deux artistes ? L'histoire remonte à quelques années. Fan inconditionnel de Drake depuis ses débuts, Bigflo a reçu en 2020 un cadeau d'une valeur inestimable à ses yeux de la part de son frère, Oli, à savoir un carnet de rimes appartenant à Drake lorsqu'il était adolescent. "C’est le plus beau cadeau que j’ai reçu de toute ma vie", avait eu l'occasion de commenter Bigflo.
Mis aux enchères en 2019 pour 32.500 dollars, ce carnet contenait les premiers textes et photos du rappeur canadien. En 2023, Bigflo et Oli avaient eu l’opportunité de remettre ce précieux carnet en main propre à Drake lors d'un concert de la star de "Hotline Bling".
Une restitution qui a visiblement marqué Drake au vu de sa récente intéraction avec Bigflo. De quoi rêver d'une collaboration avec le BIgflo et Oli sur leur prochain album qu'ils viennent d'annoncer ? L'aboutissement de l'histoire serait extraordinaire !