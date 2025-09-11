Le "check" improbable de Drake et Bigflo au concert de la star canadienne

Qui d'autre peut se vanter d'une telle anecdote ? Lundi 8 septembre, l’Accor Arena vibrait au rythme des hits de Drake. Mais un moment a particulièrement retenu l’attention du public. En effet, le rappeur canadien a reconnu Bigflo, du duo Bigflo et Oli, dans les gradins, lui offrant un "check" mémorable, ainsi qu'une chaleureuse accolage. Un moment suspendu pour le rappeur toulousain sur lequel tous les yeux étaient tournés. A l'image de la chanteuse Bianca Costa qui n'a pu masquer sa surprise et son excitation.

Mais d'où se connaissent les deux artistes ? L'histoire remonte à quelques années. Fan inconditionnel de Drake depuis ses débuts, Bigflo a reçu en 2020 un cadeau d'une valeur inestimable à ses yeux de la part de son frère, Oli, à savoir un carnet de rimes appartenant à Drake lorsqu'il était adolescent. "C’est le plus beau cadeau que j’ai reçu de toute ma vie", avait eu l'occasion de commenter Bigflo.