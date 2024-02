Léna Situations et Seb la Frite : une relation secrète vite découverte par les internautes

Le youtubeur qui a récemment sorti une vidéo d’aventure en compagnie de Mike Horn admet ne pas être tombé tout de suite sous le charme de la jeune femme, dans cette même interview pour "GQ" : « La première fois que je l’ai vue, c’était à l’aéroport, elle était toute fringante, et je me disais, comme un vieux dinosaure de YouTube, qu’il y avait tellement de nouveaux. On a papoté et il y a eu un petit match ».

L’influenceur a donc fini par succomber à la cour « pas discrète » de la créatrice des vlogs d’août, mais leur relation ne s’est concrétisée que sous certaines conditions.

Sortant d’une longue relation, Léna ne souhaitait pas s’engager trop vite afin de ne pas gâcher cet amour naissant. Surtout que sa moitié, Seb, n’avait jamais connu d’histoires sérieuses. C’est ainsi que la créatrice du podcast « Canapé 6 places » a rédigé un contrat dans lequel elle inscrivait ses exigences en amour : « [Ce contrat] disait qu’on n’avait pas le temps et qu'on avait pas le droit de se voir tant de fois après tant de trucs. Et, on l'a tourné autour d'une belle blague ce contrat. Et au final, je trouve que c'était un truc ultra sain », raconte le youtubeur au micro de ce même podcast.