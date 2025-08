Lena Situations : où se trouve son nouveau pop-up de l'Hôtel Mahfouf, "Le Jardin" ?

Après le "Room service" pour sa première édition en 2022, puis le "Chalet", la "Piscine" et le "Camp Mahfouf", l’Hôtel Mahfouf a cette fois pour thème la nature. Place donc au "Jardin" ! Ce nouveau lieu, ouvert depuis samedi, fermera ses portes le 31 août 2025. D’ici là, il est accessible chaque jour de 10h à 20 heures. "Vous pouvez faire votre shopping, boire et manger et surtout : vous poser dans un jardin à Paris", peut-on lire dans le post Instagram de la marque qui précise que l'entrée est gratuite et sans obligation d'achat.

Dans le dernier vlog de Lena Situations publié le jour de l’ouverture du lieu, plusieurs centaines de mètre de file d’attente s’accumulaient tôt le matin sur les trottoirs. De quoi prouver que le concept séduit toujours autant ses fans.