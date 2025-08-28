Noah Centineo hyper musclé : l’acteur dévoile son impressionnante évolution physique

Dans les commentaires, les internautes n’en reviennent pas : “Est-ce que j’ai loupé un épisode ?”, “Eh bien, c’était inattendu”, “Noah, est ce que c’est toi ?”, peut-on lire sous sa publication Instagram.

La raison de sa transformation physique

Noah Centineo a débuté, ce mois-ci, le tournage de “Street Fighter”, l’adaptation du jeu vidéo culte des années 1990 dans lequel il incarne Ken Master. Réalisé par Kitao Sakurai, le long-métrage réunit plusieurs stars aux côtés de l’acteur de “The Recruit”, dont Andrew Koji, Jason Momoa ou encore 50 Cent. Aucune date de sortie n’a pour l’instant été dévoilée.