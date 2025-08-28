Noah Centineo hyper musclé : l’acteur dévoile son impressionnante évolution physique

Tibo InShape n’a qu’à bien se tenir. Noah Centineo a créé la surprise, ce lundi 25 août 2025, en dévoilant son incroyable transformation physique. Sur son compte Instagram, la star de “A tous les garçons que j’ai aimés” a posté une photo de lui torse nu, muscles saillants ainsi et veines marquées. Sa coupe de cheveux a également changé puisqu’il arbore désormais une longue chevelure blonde.
Dans les commentaires, les internautes n’en reviennent pas : “Est-ce que j’ai loupé un épisode ?”, “Eh bien, c’était inattendu”, “Noah, est ce que c’est toi ?”, peut-on lire sous sa publication Instagram.
La raison de sa transformation physique
Noah Centineo a débuté, ce mois-ci, le tournage de “Street Fighter”, l’adaptation du jeu vidéo culte des années 1990 dans lequel il incarne Ken Master. Réalisé par Kitao Sakurai, le long-métrage réunit plusieurs stars aux côtés de l’acteur de “The Recruit”, dont Andrew Koji, Jason Momoa ou encore 50 Cent. Aucune date de sortie n’a pour l’instant été dévoilée.