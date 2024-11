Stromae dévoile les premières images du film de sa tournée "Multitude"

Pour l'heure, la date exacte de sortie de "Multitude, le film" n'a pas été annoncée. Tout comme la plateforme sur laquelle il sera diffusé. L'artiste a toutefois assuré qu'il sera mis à la disposition du public gratuitement.

L'interruption soudaine de sa tournée

Après sept ans d'absence, Stromae avait réalisé un retour marquant en juillet 2022 avec son troisième album "Multitude". Un opus de treize titres qu'il avait commencé à défendre sur scène lors de sa tournée aux États-Unis et en Europe. Mais le Belge avait été contraint d'annuler prématurément ses concerts, évoquant la "dégradation de son état de santé" et le besoin d'un long "temps de repos et de rémission".

En septembre 2024, près d'un an et demi plus tard, le chanteur sortait du silence. Sur ses réseaux sociaux, il avait remercié ses fans pour leur précieux soutien et annoncé la fameuse surprise : "J'aurais aimé clôturer l'aventure Multitude sur une meilleure note. C'est pourquoi avec mon équipe par un processus long et laborieux, nous avons rassemblé et monté l'ensemble des images existantes autour du live afin de vous offrir la possibilité de découvrir gratuitement le show ou simplement le revivre." Avant de conclure : "J'espère que le film vous plaira."