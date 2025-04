The Weeknd : tout ce qu’il faut savoir sur son film "Hurry Up Tomorrow"

The Weeknd donnera la réplique à l'actrice Jenna Ortega, vue dans les séries "Mercredi" et "You", et au comédien irlandais Barry Keoghan, qui s’est illustré dans le film "Saltburn".

Le pitch ? "C'est l'histoire d'un artiste, on pourrait dire, au bord de la dépression. Il rencontre une femme et ils partent ensemble pour une odyssée. C'est un mélange de thriller psychologique et de drame", a confié le réalisateur au site américain Entertainment Weekly.