"Arcane" saison 2 : les premiers avis sont tombés

Après trois ans d’attente et un succès colossal pour sa première saison, la série animée du studio français Fortiche Production revient sur nos écrans pour une ultime saison. L’univers d’Arcane, tiré du jeu vidéo "League of Legends", nous (ré)ouvre son monde en 3 actes, les 9, 16 et 23 novembre 2024 sur Netflix. Si la bande-annonce, sortie le 5 septembre dernier, avait fait mouche auprès des fans, les nouveaux épisodes annoncent une véritable explosion !

Ce sont les critiques de médias spécialisés et des fans de la première heure qui ont eu le privilège de replonger les premiers dans les villes jumelles, mais en opposition, de Zaun et Piltover. Et si on en croit les retours, la suite des aventures de Jinx, Vi, Caitlyn, Jayce ou encore Viktor semble tenir toutes ses promesses, et cela, dans une ambiance "électrisante". De quoi être enthousiaste !