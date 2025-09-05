"Wicked 2" bientôt au cinéma : "Les choses ont bien changé", confie Ariana Grande

Après avoir enchanté les spectateurs l’an dernier, "Wicked" revient pour un second chapitre encore plus intense. Inspiré du roman de Gregory Maguire, "Wicked" revisite l’univers du "Magicien d’Oz" en racontant l’histoire de ses héroïnes bien avant l’arrivée de Dorothy.

Si le premier volet explorait l’amitié entre Glinda et Elphaba, futures “Bonne Sorcière” et “Méchante Sorcière de l’Ouest”, il faut s’attendre à un second volet plus "sombre" et "émouvant", dans lequel rien n’est acquis pour les deux héroïnes, d'après le réalisateur.

Glinda & Elphaba : une amitié mise à rude épreuve

"Quand Elphaba et Glinda plongent dans "Wicked - Partie II", les choses ont bien changé. Elles savent qu’une page est tournée", confie Ariana Grande dans une vidéo making-of dévoilée, fin août, par Universal Pictures France.

Le réalisateur Jon M. Chu prévient : ce nouveau volet s’annonce plus mature et dramatique. "Elles vont évoluer dans un monde différent… Leur lien est indéfectible, mais soumis à rude épreuve."