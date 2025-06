"Wicked 2" : cette première bande-annonce devrait plaire aux fans

Une chose est sûre, le nouveau long-métrage porté par Ariana Grande et Cynthia Erivo est d’ores et déjà sur la bonne voie pour défier la graviter et devenir l'un des plus gros succès au box-office de l'année 2025.

En décembre dernier, la comédie musicale "Wicked" sortait au cinéma et contait l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest et de la bonne fée du Nord, à l'époque où celles-ci n'étaient que des étudiantes connues sous les noms d'Elphaba et Glinda. La suite de leurs aventures se dévoile enfin dans une première bande-annonce aussi épique qu’envoutante.