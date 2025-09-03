"Toy Story 5" : on connaît la date de sortie du film Pixar

Voilà une nouvelle qui devrait réjouir les fans des studios Pixar. Sept ans après la sortie du quatrième volet, "Toy Story" va faire son retour sur grand écran ! Woody, Buzz l'Éclair et leur bande s'apprêtent à reprendre du service dans cette suite attendue avec impatience.
Le directeur créatif de Pixar, Pete Docter, a dévoilé les contours de ce "Toy Story 5" à l'occasion du festival international du film d'animation d'Annecy, le 29 août dernier. Il a notamment présenté les premières images de ce à quoi ressemblera ce cinquième volet.
First look at ‘TOY STORY 5’— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 10, 2024
The film follows the toys going up against electronics. pic.twitter.com/Eq6nqwoUMG
"Toy Story 5" : quelle sera l'histoire du film ?
Alors que le quatrième volet semblait clore la saga, "Toy Story 5" promet de nouvelles aventures inscrites dans l'ère du temps. Comme l'a rapporté The Hollywood Reporter, Woody, Buzz et le reste de la bande affronteront une nouvelle génération d'enfants plus passionnés par les écrans que par les jouets. Les personnages principaux des films originaux seront confrontés au défi posé par le nouveau jouet préféré de leur propriétaire de 8 ans, Bonnie Anderson : une tablette numérique appelée Lillypad.
Pete Docter en a également profité pour dévoiler la date de sortie de "Toy Story 5" : le film sortira le 19 juin 2026 aux États-Unis et le 17 juin 2026 en France.