"Toy Story 5" : on connaît la date de sortie du film Pixar

Voilà une nouvelle qui devrait réjouir les fans des studios Pixar. Sept ans après la sortie du quatrième volet, "Toy Story" va faire son retour sur grand écran ! Woody, Buzz l'Éclair et leur bande s'apprêtent à reprendre du service dans cette suite attendue avec impatience.

Le directeur créatif de Pixar, Pete Docter, a dévoilé les contours de ce "Toy Story 5" à l'occasion du festival international du film d'animation d'Annecy, le 29 août dernier. Il a notamment présenté les premières images de ce à quoi ressemblera ce cinquième volet.