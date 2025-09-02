Léna Situations va-t-elle arrêter les vlogs d’août ? Découvrez sa réponse !

Pour des millions d’internautes, le mois d’août rime avec les vlogs de Léna Situations. En effet, depuis huit ans, l'influenceuse Léna Mahfouf, de son vrai nom, filme son quotidien et publie une vidéo par jour pendant tout le mois. Elle y partage sa vie sans filtre, entre petits moments complices entre amis et voyages à l'autre bout du monde.

Alors qu’elle vient de clôturer la saison 9 des vlogs d’août, ses millions d’abonnés s’interrogent déjà sur la suite. Léna Situations va-t-elle reconduire son concept en 2026 ? "Ce n’est pas un adieu", confie cette dernière dans sa dernière vidéo YouTube avant d’ajouter : "C’est juste que je voulais bien clôturer cette fin de cycle. On a commencé la saison en parlant de la fin d’un cycle parce que c’est ce que signifie le chiffre 9. Mais je ne sais pas si je suis vraiment prête à terminer ce cycle." De quoi rassurer les fans.