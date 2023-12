Golden Globes 2024 : « Barbie » et « Oppenheimer » en tête des nominations

Des artistes musicaux mis à l’honneur

Cette prochaine cérémonie des Golden Globes est aussi celle de la consécration de musiciens, qui se sont essayés à la comédie, ou qui ont tout simplement émerveillé le public avec leurs chansons.

Elles ont contribué au succès de « Barbie », Dua Lipa et Billie Eilish pourraient bien se voir remerciées par une victoire pour leurs titres « Dance The Night » et « What Was I Made For ? ».

Ensuite, Selena Gomez, qui reviendra bientôt avec un quatrième album, a su taper dans l’œil des amateurs de série avec son rôle dans « Only Murders In The Building » qui lui a valu une nomination pour la « Meilleure actrice dans une série de comédie ».

Enfin, l’immense Taylor Swift ne pouvait pas manquer une occasion de démontrer son inestimable influence en se plaçant dans la catégorie « Plus grand succès au box-office » avec son « Eras Tour ».