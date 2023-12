Barbie parmi les femmes les plus influentes du monde, selon Forbes

Aux côtés de personnalité politique comme Kamala Harris ou Christine Lagarde ou encore d’icônes de la pop culture telles que Taylor Swift ou Beyoncé, Barbie vient de faire son entrée au classement Forbes des femmes les plus influentes du monde en 2023. La poupée Mattel occupe la 100e et dernière place du classement, une grande première puisqu’elle est le premier personnage fictif toute catégorie confondue à entrer dans la prestigieuse liste.

Un choix qui peut paraître peu conventionnel puisqu’en soit elle n’a mené aucune action concrète. Cependant, il s’explique par le renouvellement de l’image de la poupée qui s’est opéré tout au long de l’année 2023. Notamment grâce au blockbuster de Greta Gerwig dans lequel Margot Robbie incarne la poupée blonde. Les aventures de l’icône, créée par Ruth Handler, ont généré plus de 1,4 milliard de dollars au box-office. A 64 ans, « elle inspire les jeunes filles et leurs mères depuis des générations, mais c'est cette année que les femmes ont eu le plus besoin d'elle. Et elle s'est montrée à la hauteur », explique le magazine américain.