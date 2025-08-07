"Emily in Paris" : cette actrice pourrait faire un retour inattendu dans la série Netflix

La série phénomène de Netflix s'apprête à faire son grand retour. Attendue pour la fin de l'année 2025, la saison 5 d'"Emily in Paris" promet à ses fans son lot de surprises, autant dans le scénario que du côté du casting. Si les acteurs phares des premières saisons seront de retour, comme Lily Collins dans le rôle d’Emily Cooper ou Philippine Leroy-Beaulieu dans celui de Sylvie Grateau, deux nouveaux visages feront leur apparition.

À commencer par la comédienne française Michèle Laroque qui prêtera ses traits à Yvette, une vieille amie de Sylvie. Elle sera accompagnée de Bryan Greenberg, célèbre pour son rôle de Jake Jagielski dans la série pour ados "Les Frères Scott". Là encore, il incarnera un personnage prénommé Jake.

Départ inattendu et retour espéré

Cependant, une absence majeure a été remarquée en avril dernier, alors que Netflix a révélé les noms des acteurs de la saison 5 : celle de Camille Razat. L’actrice française, qui incarnait le personnage de Camille, a indiqué qu'elle avait "pris la décision de s'éloigner" pour se concentrer sur le développement de sa propre société de production.

"Ce fut une expérience vraiment merveilleuse, remplie de croissance, de créativité et de souvenirs inoubliables", a écrit Camille dans une publication Instagram, le 23 avril dernier. Cette nouvelle a fait l'effet d'une onde de choc pour les fans et les acteurs du show "Emily in Paris".