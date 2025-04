"Emily in Paris" saison 5 : départ choc et retour attendu

La nouvelle saison de Emily in Paris commence à se dévoiler, et elle s’annonce pleine de rebondissements, surtout du côté du casting français. Alors que Netflix a révélé les noms des acteurs de la saison 5, une absence majeure a été remarquée : celle de Camille Razat. L’actrice française, qui incarnait le personnage de Camille, ne figure plus dans la distribution principale. Dans une interview accordée au média TV Line, le créateur de la série, Darren Star, a expliqué que son arc narratif avait atteint une forme de conclusion à la fin de la saison précédente.

Rappelons que son personnage avait simulé une grossesse avant d’exprimer le désir d’adopter un enfant.

Son départ marque donc un tournant mais le créateur n’exclut pas totalement un possible retour sous forme de caméo. "Encore une fois, elle fait partie de l'univers de la série. Je ne sais pas quand on la verra, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne la verra pas", a-t-il expliqué.