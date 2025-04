"On t'aime ma sœur" : Lily Collins et les stars d'"Emily in Paris" réagissent au départ de Camille Razat

"Tu es spéciale Camille"

Peu de temps après son annonce, ses camarades de jeu, dont Lily Collins et Ashley Park, lui ont adressé de chaleureux messages de soutien.

"On t'aime ma sœur", a écrit Lily en commentaires de la publication avant d'ajouter : "Quelle aventure incroyable et quel plaisir absolu. Tu es une rockstar. Je suis si fière de toi." La star de la série "Emily in Paris" a également partagé toute son admiration pour sa co-star en Story Instagram.

De son côté, Ashley Park qui joue Mindy dans la série a partagé : "Je t'aime tellement, toujours fière de toi."

Lucas Bravo a réagit

Lucas Bravo, le célèbre Gabriel, compagnon de Camille Razat dans la série, a simplement écrit "Ma soeur" accompagné d'un coeur sous le post de la comédienne.

Lucien Laviscount qui joue Alfie a mis en avant sa complicité avec la jeune française qu'il connait depuis cinq ans. "Depuis le premier jour, tu as été mon acolyte dans cette série", a-t-il commenté. "Ta passion pour la narration, ton humour noir, ta capacité inébranlable à rester fidèle à toi-même, alors que tout te pousse dans une direction différente."

Le comédien qui reviendra dans la saison 5 du show a poursuivi avec une tendre déclaration : "Tu es spéciale Camille et je me sens absolument honoré d'avoir pu danser avec toi ces dernières saisons. Continue de briller. Tes rires vont me manquer. Je t'encourage dans tout ce que tu entreprends."