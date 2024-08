« Emily in Paris » saison 4 : avec qui les acteurs sont en couple dans la vraie vie ?

« Emily in Paris » est la série phénomène sur laquelle tous les abonnés Netflix se jettent dès qu’une nouvelle saison sort. Les problèmes romantiques constants d’Emily Cooper ont rendu les téléspectateurs accros. En attendant de savoir qui elle choisira dans la saison 4 entre Gabriel, son voisin de palier, et Alfie, le séduisant banquier britannique, découvrez avec qui les acteurs de la série partagent leur vie.

Lily Collins

Contrairement à son personnage, Lily Collins n’a pas hésité à choisir Charlie McDowell. Depuis juillet 2019, l’actrice de 35 ans partage la vie du scénariste et réalisateur américain, connu pour avoir réalisé le thriller Netflix « Contrecoups ». Ils se sont mariés en 2021 dans le Colorado. La jeune femme avait pour l’occasion partagé quelques clichés du plus beau jour de sa vie. « Je n’ai jamais voulu être le quelqu’un de quelqu’un autant que je veux être ton quelqu’un, et maintenant, je suis ta femme », écrivait-elle sous l’un de ses posts Instagram.