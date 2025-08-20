"À Contre-Sens 3" : on connaît enfin la date de sortie !

"L’histoire qui nous retourne le crâne touche à sa fin. Nick et Noah sont bientôt là", écrit le compte français de Prime Video sur Instagram.

De quoi va parler le film "À Contre-sens 3" ?

D’après les premières images dévoilées en juin dernier, le troisième film va pousser le curseur encore plus loin du côté de la tension entre Nick et Noah. "Le mariage de Jenna et Lion ouvre la voie aux retrouvailles tant attendues entre Noah et Nick, quelque temps après leur rupture. L'incapacité de Nick à pardonner à Noah crée une barrière apparemment insurmontable entre eux. Lui, désormais héritier de l'empire commercial de son grand-père, et elle, qui commence à peine sa carrière, résistent à l'envie de raviver une flamme qui couve encore en eux. Mais alors que leurs chemins se croisent à nouveau, l'amour sera-t-il plus fort que la rancune ?", peut-on lire dans le synopsis.

On vous donne donc rendez-vous dans deux mois pour vous replonger dans l’histoire addictive de Noah et Nick.