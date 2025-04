"À Contre-Sens 3" : Noah et Nick sont de retour dans un premier teaser qui fait monter la température

Comme dans les romans de Mercedes Ron, on comprend dès le début du teaser que les retrouvailles entre les deux protagonistes vont avoir lieu au mariage de Jenna et Lion quelque temps après leur rupture dans le précédent film. Dans une autre scène, la température monte quand Noah résiste à son attirance pour Nick au volant d'une voiture. Enfin, on voit le jeune homme attraper dans une autre scène le bras de sa demi-soeur pour l'empêcher de prendre ses distances. Un extrait sous haute tension qui laisse d'ores et déjà présager une fin explosive.

Quand sortira le film "À Contre-Sens 3" sur Prime Video ?

La bonne nouvelle, c’est que nous connaissons désormais la date exacte de la sortie de "À Contre-Sens 3". La mauvaise nouvelle, c’est qu’il va falloir s’armer de patience car le film ne sortira que d’ici la fin de l’année.

C’est plus exactement en octobre 2025 que "À Contre-Sens 3" sera disponible sur Prime Video. On vous donne donc rendez-vous dans sept mois pour vous replonger dans l’histoire de Noah et Nick.