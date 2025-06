"À Contre-Sens 3" : les premières images du film dévoilées

Que va-t-il se passer dans "À Contre-Sens 3" ?

Que les fans se rassurent, les acteurs principaux Nicole Wallace et Gabriel Guevara seront bien présents dans ce dernier opus, comme en témoignent les premières images dévoilées par la plateforme de streaming. On pourra également retrouver Marta Hazas (Rafaella), Iván Sánchez (William Leister), Victor Varona (Lion) et Eva Ruiz (Jenna), de retour dans leurs rôles respectifs.

"Le mariage de Jenna et Lion ouvre la voie aux retrouvailles tant attendues entre Noah et Nick, quelque temps après leur rupture. L'incapacité de Nick à pardonner à Noah crée une barrière apparemment insurmontable entre eux. Lui, désormais héritier de l'empire commercial de son grand-père, et elle, qui commence à peine sa carrière, résistent à l'envie de raviver une flamme qui couve encore en eux. Mais alors que leurs chemins se croisent à nouveau, l'amour sera-t-il plus fort que la rancune ?", peut-on lire dans le synopsis.

À Contre-Sens 3" sera disponible en octobre 2025 sur Prime Video. On vous donne donc rendez-vous dans cinq mois pour vous replonger dans l’histoire addictive de Noah et Nick.