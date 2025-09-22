Marine : quels sont les tatouages de la chanteuse ?

La gagnante de la Star Academy était l'invitée de Danielle sur sa chaîne Youtube. Ensemble, les deux femmes, accompagnées d'Arthur, se sont accordé une journée parisienne pleine d’activités : balade dans les rues de la capitale, karaoké, shopping et même apéro. Une virée sous le signe de la bonne humeur et des confidences.

Alors qu’elles faisaient du shopping, Arthur a demandé à la star de "Coeur maladroit" la signification de son tatouage sur le bras. "Tu sais, au début des Disney, tu vois Mickey qui tourne une roue de bateau qui siffle ?, a commenté la chanteuse. Eh bien, c’est lui. Ça lie mes deux passions : Disney et la musique."