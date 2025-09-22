Marine : quels sont les tatouages de la chanteuse ?

La gagnante de la Star Academy était l'invitée de Danielle sur sa chaîne Youtube. Ensemble, les deux femmes, accompagnées d'Arthur, se sont accordé une journée parisienne pleine d’activités : balade dans les rues de la capitale, karaoké, shopping et même apéro. Une virée sous le signe de la bonne humeur et des confidences.
Alors qu’elles faisaient du shopping, Arthur a demandé à la star de "Coeur maladroit" la signification de son tatouage sur le bras. "Tu sais, au début des Disney, tu vois Mickey qui tourne une roue de bateau qui siffle ?, a commenté la chanteuse. Eh bien, c’est lui. Ça lie mes deux passions : Disney et la musique."
Bientôt un nouveau tattoo ?
Ce n’est pas son premier tatouage dévoilé au public : lors de son passage sur le Twitch d’Eliott sur NRJ, elle avait montré un autre dessin, en hommage à son chat. "J’en ai un dans le haut du dos. Je ne sais pas si les gens l’ont déjà vu. C’est un feuillage," confiait-elle. Sur ce même live, Marine confie qu'elle prévoit même de nouveaux tatouages, mais avec parcimonie : "Je vais en faire d’autres. Juste, j’attends d’avoir de bonnes idées. Des petits trucs discrets."
Marine aux NRJ Music Awards 2025
En attendant de découvrir ces futurs dessins, la chanteuse a été nommée aux NRJ Music Awards 2025 dans la catégorie "Révélation Féminine Francophone", face à Linh, Luiza, Marguerite, Miki et Theodora. Les votes sont ouverts jusqu’au vendredi 31 octobre à 12h00 sur le site NRJ et l’application NRJ.
