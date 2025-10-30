À quelques heures de la cérémonie, les artistes prennent leurs marques au Palais des festivals de Cannes. Parmi eux, Marine, qui vit sa toute première expérience à Cannes.

Nommée dans les catégories "Révélation Féminine Francophone" et "Chanson Francophone", la chanteuse savoure pleinement ce moment unique : "Je me sens bien franchement, j’ai trop hâte ! Un peu de stress forcément, mais je suis trop contente. C’est une chance."