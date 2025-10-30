À quelques heures de la cérémonie, les artistes prennent leurs marques au Palais des festivals de Cannes. Parmi eux, Marine, qui vit sa toute première expérience à Cannes.
Nommée dans les catégories "Révélation Féminine Francophone" et "Chanson Francophone", la chanteuse savoure pleinement ce moment unique : "Je me sens bien franchement, j’ai trop hâte ! Un peu de stress forcément, mais je suis trop contente. C’est une chance."
Vidéo : Marine aux NRJ Music Awards 2025
Marine : "c’est un peu des petites vacances"
Entre excitation et sérénité, Marine profite de ses débuts sur la Croisette. "C’est ma première fois ici, première fois à Cannes d’ailleurs ! Bizarrement, je suis plutôt détendue. J’ai hâte, mais je suis dans un bon état d’esprit", confie-t-elle avant d'ajouter que "c’est un peu des petites vacances en même temps".
La cérémonie des NRJ Music Awards est à suivre en direct, vendredi 31 octobre, à partir de 21H10, sur NRJ et TF1. En attendant, retrouvez-vous les coulisses de l'événement sur YouTube.