À quelques heures des NRJ Music Awards, Lenie et Jungeli, nommés dans la catégorie "Collab'/Duo Francophone" avec leur titre "À tes côtés", ont pris le temps de nous apprendre leur chorégraphie. Passés par l'émission Danse avec les stars, les deux artistes nous prouvent qu’ils sont les vrais pros du rythme. Décrouvez leur tuto ci-dessous !
Vidéo : Lenie et Jungeli nous montrent la chorégraphie d'"A tes côtés"
La cérémonie des NRJ Music Awards est à suivre en direct, vendredi 31 octobre, à partir de 21H10, sur NRJ et TF1.