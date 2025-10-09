Star Academy : Nikos Aliagas livre ses anecdotes sur les plus grandes stars

En douze saisons de la Star Academy, Nikos Aliagas a reçu parmi les plus grandes stars de la scène pop internationale. De quoi emmagasiner quelques anecdotes qu'il a partagées, ce lundi 6 octobre, au micro de Camille Combal sur NRJ.

Ainsi, lors d’un ancien prime qui a réuni du beau monde de Madonna à Stevie Wonder, un artiste manquait à l’appel. Nikos confie que le roi de la pop en personne, Michael Jackson, devait être présent ce soir-là. "On a failli l’avoir, ça s’est joué à rien, à un coup de téléphone qui n’est pas passé à l’époque", se remémore-t-il.

"J’ai frappé, un cowboy en bottes m’a ouvert"

Autre superstar et autre déconvenue, Nikos Aliagas se rappelle de la surprise qu'il a eue lors de la venue de Madonna sur la scène de la Star Academy. En effet, la star de "Like a Virgin" lui a pris sa loge et n’a même pas daigné lui rendre les chaussures qu’il avait laissées dans une armoire. "J’ai frappé, un cowboy en bottes m’a ouvert et m’a dit de dégager", lâche l'animateur.