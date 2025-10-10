Le 2 octobre dernier, la mythique salle de l'Olympia a fait frémir de nombreux fans à l’occasion du lancement du nouveau projet de Guy2Bezbar, intitulé "Jeunesse dorée". Devant un public survolté, l'artiste, surnommé Coco Jojo, a partagé la scène avec une pléiade d'invités prestigieux, dont SDM et Keblack.

Mais l'un des moments marquants de la soirée a été sans conteste l'arrivée de Theodora. Les deux artistes ont interprété en live leur duo explosif, "Pay !", devant une foule conquise.

Objectif NRJ Music Awards : "Ce sont les flingueurs qui gagnent"

Guy2Bezbar et Theodora ont saisi l'opportunité d'être sur scène pour adresser un message fort à leurs fans. Tous deux sont en effet nommés aux NRJ Music Awards 2025. Le rappeur visiblement ému, a déclaré : "Moi je ne suis pas habitué à ça. Et je sais que de voir mon nom en tant que nommé aux NRJ Music Awards et le fait de voir Theodora aussi aux NRJ Music Awards….Ce sont les flingueurs qui gagnent." Une formule percutante en référence aux paroles de leur single à succès, "Pay!".