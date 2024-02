Zara Larsson fait monter le mercure avec son nouvel album « VENUS »

« Tout l’album, même s’il comporte des moments de vulnérabilité, reste très lié à mon énergie féminine. Je me sens forte, je me sens puissante », confiait-elle en janvier dernier au micro d’NRJ. 12 titres composent ce nouveau disque, et Zara Larsson a déjà partagé quatre d’entre eux : « Can’t Tame Her », « End Of Time », « You Love Who You Love » et « On My Love ». Ce dernier, en collaboration avec David Guetta, s’est d’ailleurs imposé dans le monde entier grâce à 80 millions de streams sur Spotify. « J’adore travailler avec lui. J’aimerais le faire encore et encore », partageait-elle durant son interview.