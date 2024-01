Jennifer Lopez : « Ben m’a inspirée pour refaire de la musique »

« J’ai l’impression que c’est quelque chose de très différent de ce que j’ai fait jusqu’à présent. » Huit ans après la sortie de son dernier album « A.K.A », Jennifer Lopez fait son grand retour en musique. La star new-yorkaise vient de dévoiler « Can’t Get Enough », premier extrait de son prochain opus « This Is Me… Now ». Un projet qui célèbre l'amour et qui fait, bien entendu, écho à « This Is Me… Then », son indispensable troisième album sorti en 2002, année durant laquelle la star officialise sa première relation avec un certain... Ben Affleck.

« C'est bien plus personnel que tout ce que j'ai déjà fait en musique », nous confie J Lo au sujet de ce nouvel album. « Quand Ben Affleck et moi nous nous sommes remis ensemble, j’ai été très inspirée pour refaire de la musique. De toute évidence, il s’est passé quelque chose de surréaliste et de très magique à la fois », poursuit l'interprète de « If You Had my Love ». Une inspiration qui l’a aidée à écrire « This Is Me… Now » en l’espace de quelques semaines. « Je pense qu’on a travaillé pendant moins de deux mois et l’album était terminé », précise-t-elle encore. Pour rappel, après avoir rompu en 2004, « Bennifer », le couple qu’elle forme avec l’acteur et réalisateur Ben Affleck, s’est retrouvé 17 ans plus tard et s’est enfin marié en 2022.

« C’est l’histoire d’une incorrigible romantique »

Pour son come-back, la chanteuse ne s’est pas limitée à la sortie de son 11e album puisque son film musical « This Is Me… Now : A Love Story » sera dévoilé le même jour que la sortie de l'album sur Prime Video. Alors de quoi s’agit-il ? « C’est l’histoire d’une incorrigible romantique et de son voyage pour trouver l’amour », nous explique l’actrice également coscénariste du film qui mêle fiction et réalité.