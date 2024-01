Zara Larsson : Top 5 de ses plus grands hits

A seulement 26 ans, Zara Larsson a déjà un parcours impressionnant. Découverte grâce à sa victoire dans l’émission « Incroyable talent » en Suède, alors qu'elle n'a que 10 ans, la jeune prodige s’est rapidement imposée avec son premier album « 1 ». C'est ensuite grâce à son hit « Uncover » qu'elle se fait connaitre en Europe et plus particulièrement en France. Souvent comparée à Rihanna, Zara Larsson a également fait danser le monde entier avec David Guetta sur « This One's For You », l'hymne de l'Euro 2016.

NRJ vous propose de redécouvrir les cinq meilleurs morceaux de sa discographie.

« Uncover » (2013)

Impossible de débuter ce classement autrement qu’avec « Uncover ». Ce titre, sorti en 2013, lui permet d'être comparée à Rihanna tant sa voix est proche de celle de la chanteuse barbadienne.