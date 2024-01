Zara Larsson en interview : «J’adore chanter l’amour»

Pour son retour, Zara Larsson puise dans ses expériences personnelles. La chanteuse livre un morceau intime «You love who you love» qui aborde le sujet des relations toxiques. Dans cette chanson qu’elle qualifie de «pop et festive», la star suédoise s’adresse à une amie et la supplie de mettre fin à une romance qui tourne mal.

Une histoire qui rappelle le passé difficile de la star suédoise avec un amoureux mal intentionné. «J’ai eu beaucoup de chance, explique-t-elle au micro d’NRJ. Il était fou. Dans le même temps, j’ai rencontré quelqu’un qui me traitait vraiment bien et dont je suis tombée amoureuse. Mais ça peut être difficile de sortir de ces relations, surtout celles où l’on continue de pleurer et de se réconcilier.»

«You love who you love» est extrait du nouvel album de Zara Larsson, «Venus», dont la sortie est prévue pour le 9 février prochain. Un choix de titre pas anodin puisqu'il s'agit d'un clin d’œil à la déesse de l’amour dans la mythologie romaine. «L’amour est la chose la plus importante de ma vie. J’adore chanter l’amour.», révèle-t-elle.

«Venus» comporte également la collaboration de Zara Larsson avec David Guetta «On my love». Un duo attendu sept ans après leur hit «This One's for You». «C’est le seul artiste à avoir participé à ce projet. J’adore travailler avec lui.», révèle la jeune artiste de 26 ans.