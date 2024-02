Dua Lipa interprète un titre exclusif aux Grammy Awards

Ce soir-là, la belle Dua était en course pour les prix de la meilleure chanson écrite pour un média visuel et celui de la chanson de l'année, pour son titre « Dance the Night » tiré du film « Barbie », finalement remporté par Billie Eilish avec « What Was I Made For ? ». Rentrée bredouille, elle ne ressort pas défaitiste et annonce un album « toujours pop, mais différent sur le plan sonore », dans les colonnes de NME. Un opus dont on ne connait pas encore la date de sortie. En attendant, découvrez "Training Season" le 15 février prochain. On a hâte !