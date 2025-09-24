Yanns : combien lui rapporte son titre “Clic clic pan pan” chaque mois ?

Yanns était au micro d’Eliott pour un stream inédit, sur la chaîne Twitch d’NRJ. Lors de ce rendez-vous quotidien, des invités viennent vivre un bon moment de divertissement et partager des informations exclusives en direct.
Durant cet échange de plus d’une heure, Yanns s’est prêté au jeu des rumeurs. C’est dans ce contexte que le chanteur originaire de Metz a révélé la somme qu’il continue de toucher grâce à son hit “Clic clic pan pan”, sorti en 2021 : “J’ai tout créé sur ce titre. Donc encore aujourd’hui, tous les trois mois, je dois être à 80 000/90 000 euros, donc 30 000 euros par mois.”
Un succès fulgurant qui lui a valu une nomination aux NRJ Music Awards 2024 dans la catégorie Révélation francophone de l’année. Mais c’est avec le film "Un p’tit truc en plus" (2024) d’Artus que le succès de “Clic clic pan pan” a pris une toute nouvelle dimension. “Vu qu'il y a eu le film, le son est remonté comme si c’était un tube actuel. C’est pour ça que j’ai continué à gagner presque autant”, confirme ce dernier avant de préciser : “Mais là, dans un an ça va retomber.”
