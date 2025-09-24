Yanns : combien lui rapporte son titre “Clic clic pan pan” chaque mois ?

Yanns était au micro d’Eliott pour un stream inédit, sur la chaîne Twitch d’NRJ. Lors de ce rendez-vous quotidien, des invités viennent vivre un bon moment de divertissement et partager des informations exclusives en direct.

Durant cet échange de plus d’une heure, Yanns s’est prêté au jeu des rumeurs. C’est dans ce contexte que le chanteur originaire de Metz a révélé la somme qu’il continue de toucher grâce à son hit “Clic clic pan pan”, sorti en 2021 : “J’ai tout créé sur ce titre. Donc encore aujourd’hui, tous les trois mois, je dois être à 80 000/90 000 euros, donc 30 000 euros par mois.”